Двух юных петрозаводчанок с наушниками доставили в полицию

В Петрозаводске две молодые девушки отправились из гипермаркета прямиком в полицию после того, как были задержаны вневедомственной охраной Росгвардии.

Тревожная сигнализация сработала 15 марта в 17.59 – через две минуты группа задержания вневедомственной охраны была на месте. Выяснилось, что две девушки, одной из которых 23 года, а другой недавно исполнилось 18, пытались вынести товар на общую сумму 1500 рублей.

У обеих при себе были одинаковые наборы товара: наушники и бальзам для рук.

В ходе дальнейшего разбирательства будет решен вопрос о привлечении к ответственности по закону.