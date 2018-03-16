Двух юных петрозаводчанок с наушниками доставили в полицию

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В Петрозаводске две молодые девушки отправились из гипермаркета прямиком в полицию после того, как были задержаны вневедомственной охраной Росгвардии.
Тревожная сигнализация сработала 15 марта в 17.59 – через две минуты группа задержания вневедомственной охраны была на месте. Выяснилось, что две девушки, одной из которых 23 года, а другой недавно исполнилось 18, пытались вынести товар на общую сумму 1500 рублей.
У обеих при себе были одинаковые наборы товара: наушники и бальзам для рук.
В ходе дальнейшего разбирательства будет решен вопрос о привлечении к ответственности по закону.
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