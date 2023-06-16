Двух медведей ловят в Петрозаводске

На планерке в мэрии Петрозаводска сообщили о том, что по городу гуляют два медведя – маленький и большой.

Сегодня, 19 июня, на очередной планерке в администрации Петрозаводска глава Петрозаводска поднял вопрос о медведях, которые гуляют по городу.

Владимир Любарский отметил, что горожане безосновательно предполагают, что на их сообщения не реагируют власти.

«Городские службы внимание обращают, даже находясь в Гудермесе, связался с министерством природы. Это их компетенция. Конкретно заммнистра природных ресурсов написал, что решит вопрос», - отметил Любарский и добавил, что сейчас охотинспекторы занимаются более крупным медведем.

В каком районе гуляет большой медведь и когда собираются ловить маленького на Древлянке, читайте в «Московском Комсомольце в Карелии».