Двух мертвых женщин в поселке Карелии нашла соцработник

Стали известны подробности страшной находки в Прионежском районе Карелии.

В минувший вторник, 10 января, министр здравоохранения Михаил Охлопков в своем ТГ-канале «Антидот» сообщил, что в Прионежском районе на станции Шуйская были найдены две мертвые женщины 59-ти и 73-х лет.

«Предположительно, смерть наступила в результате отравления суррогатами алкоголя», — сообщалось в ТГ-канале министра Охлопкова.

Как стало известно «Столице на Онего» из источника в правоохранительных органах, тела женщин обнаружила соцработник, которая пришла домой к одной из них.

Сами же покинувшие этот мир женщины были соседками.