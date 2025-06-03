Двух мужчин спасли из воды в Карелии

В минувшие выходные в Карелии зарегистрировали два происшествия на воде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.

Как рассказали в ведомстве, 12 июня в Кондопожском районе в Уницкой губе Онежского озера катер получил пробоину и сел на мель. На борту находился мужчина. Очевидцы спасли и доставили его на остров Северный Соколий к своим товарищам.

– Угрозы жизни и здоровью нет. Для доставки с острова были привлечены силы петрозаводского ПСО в количестве трех человек и одной лодки, – добавили в пресс-службе.

Также происшествие на воде случилось 15 июня в Сортавале на озере Ляппяярви. В воде обнаружили мужчину, который выпал из своей лодки.

– Пострадавший спасен старшим госинспектором отделения ГИМС. В медицинской помощи не нуждался, – рассказали в ведомстве.