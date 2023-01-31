Двух озорных выдр заметили сотрудники заповедника в Карелии (ВИДЕО)

В Кондопожском районе Карелии в кадр видеокамеры попали две выдры.

На берегу Пандозера сотрудники заповедника «Кивач» заметили двух выдр. Фото и видео сделал Максим Сыроежин.



В паблике заповедника отметили, что по земле выдра обычно передвигается прыжками, иногда любит «кататься» на брюхе по льду.



В воде она очень подвижна - это ее родная стихия. Типичными местами обитания выдры являются берега рек, озер и ручьев.