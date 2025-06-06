Двух петрозаводчан наградили медалью «За спасение на пожаре»

Отец и сын Иван и Максим Петровы увидели пожар в доме напротив в Петрозаводске и не растерялись. Они вызвали пожарных, а сами бросились к месту возгорания.

Новый год петрозаводчане Иван и Максим Петровы начали со спасения жизни, рассказали в МЧС. Возгорание произошло 1 января 2025 года.

Семья Петровых заметила, что в соседнем с ними доме на балконе седьмого этажа начался пожар. Вызвав спасателей МЧС России, Иван Петров вместе с сыном Максимом побежали к месту происшествия.

— В доме было плотное задымление, поэтому отец и сын начали стучать в двери и кричать, чтобы жители покинули подъезд и вышли на улицу. Дверь в квартиру, в которой разгорался пожар, была не заперта. В густом дыму, используя фонарик на телефоне, Иван обнаружил на полу двух пострадавших. Из-за отравления угарным газом они были без сознания. Папа и сын вытащили пострадавших в общий коридор. При эвакуации был обнаружен ещё один человек без сознания, которого также доставили в безопасное место, — сообщили спасатели.

Максим — ученик 10 класса Лицея № 1 в Петрозаводске. Несмотря на трудную ситуацию, он был собранным и действовал решительно. Сына и отца наградили медалью МЧС России «За спасение на пожаре».

Напомним, пожар произошел в доме № 22 на Берёзовой аллее. Из дома спасли 14 человек. Травмы получили 2 человека. Мужчины были госпитализированы в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи с отравлением продуктами горения и ожогом верхних дыхательных путей.