Двух петрозаводских водителей, не уступивших дорогу пешеходам, ждет штраф

Автоинспекторы поймали нарушителей у гимназии № 17 в столице Карелии.

Ранним утром у гимназии №17 прошло профилактическое мероприятие "Право на безопасность". Автоинспекторы поймали двух водителей-нарушителей: при повороте с улицы Дзержинского на улицу М. Слободскую они не уступили дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом.

В отношении нарушителей составлены административные материалы. Водителям грозит штраф в 1500 – 2500 рублей.

Ранее сообщалось, что автоинспекторы проводят на дорогах столицы Карелии оперативно - профилактическое мероприятие под условным названием "Алкоголь".