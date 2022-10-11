Двух пьяных водителей достали из-за руля в районах Карелии

В Прионежком и Пряжинском районах два нетрезвых водителя стали пешеходами, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 22 октября, в поселке Шуя Прионежского района утром автоинспекторы пресекли нарушение водителем автомобиля Skoda Rapid. 36-летний местный житель находился за рулем с признаками опьянения. Результат освидетельствования составил 0,25 мг/л.

В это же время в Пряжинском районе дорожные полицейские отстранили от управления автомобилем Ford 43-летнего водителя, жителя Петрозаводска, с признаками опьянения. Предположения сотрудников полиции подтвердило освидетельствование, проведенное на месте правонарушения, результат составил 0,71 мг/л.

Нарушителям грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. Решение примет суд.

Госавтоинспекция призывает водителей к трезвости.

Всех, кто может стать очевидцем управления транспортом пьяным водителем, просим незамедлительно сообщать информацию в полицию по телефону 102 или на единый номер 112.