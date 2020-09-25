Двух женщин, севших пьяными за руль, будут судить в Карелии

В Питкярантском районе инспекторы ГИБДД остановили два автомобилчя, которыми управляли пьяные женщины, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Так, 22 сентября в 14.00 на автодороге Сортавала инспекторы ГИБДД остановили нетрезвую автоледи за рулем Жигулей седьмой модели. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

В этот же день в Питкяранте в 20.35 на улице Привокзальная 38-летняя водитель автомобиля Volkswagen Passat также отстранена от управления. Автолюбительница была пьяна.

Составлены соответствующие материалы. Решение о наказании нарушительниц примет суд.



ГИБДД Карелии

По статистике ГИБДД, за последние 3 года по вине пьяных водителей на дорогах Карелии погибли 38 человек. В этом году в 58 ДТП 4 человека погибли, 74 человека травмированы. Автоинспекторы привлекли к административной ответсвенности свыше 1500 тысяч водителей. Они лишены водительских прав и оштрафованы на 30 тысяч рублей. Каждая двенадцатая - пьяная женщина за рулем.

200 водителей повторно сели пьяными за руль.