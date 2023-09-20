Двух жителей Беломорска осудили за использование чужой банковской карты

Мужчины совершили покупки почти на семь тысяч.

Беломорский районный суд Карелии рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей — 32-летнего ранее не судимого К. и 39-летнего ранее судимого Г., которых признали виновными в краже, сообщили в пресс-службе инстанции 21 сентября.

Подсудимый К. нашел на дороге банковскую карту потерпевшего, после чего К. и Г. оплатили ею покупки в различных магазинах на сумму 4 482 рубля 23 копейки. Затем К. уже самостоятельно купил товары еще на 2 474 рубля 43 копейки.

В общей сложности потерпевшему нанесли материальный ущерб на сумму 6 956 рублей 66 копеек.

Свою вину подсудимые признали полностью и раскаялись.

Суд признал К. виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и изменил категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести и в связи с примирением сторон освободил от отбывания наказания, признав К. по приговору не судимым.

Этим же приговором суд признал Г. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком два года и возложением на осужденного обязанностей.