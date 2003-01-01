Двух жителей Карелии обманули при покупках в интернете

Жителей Карелии обманули при покупке в сети квадроцикла и автомобильных дисков.

В Карелии зафиксировали два случая мошенничества при онлайн-покупках. В Петрозаводске 46-летний мужчина нашел в интернете объявление о продаже квадроцикла. Он оставил заявку, с ним связался менеджер.

После обсуждения деталей покупатель перевел предоплату в размере 64 тысяч рублей на номер телефона. Ему пообещали доставить квадроцикл на следующий день, но потом сообщили, что заказ «не пропустили». Мужчина попросил сделать возврат, но деньги так и не вернули.

Похожая ситуация произошла в Костомукше. 51-летний местный житель откликнулся на объявление о продаже автомобильных дисков. Он договорился с продавцом о покупке и доставке, после чего перевел более 26 тысяч рублей по указанному номеру телефона. После получения перевода продавец удалил переписку и перестал выходить на связь.

По этим фактам полиция проводит проверки.

