Двух жителей Карелии обвиняют в краже лодочного мотора у рыбака из Ленобласти

По версии следствия, мужчины похитили лодочный мотор, продали его, а деньги пропили.

В отдел полиции Олонецкого района обратился 53-летний житель Ленинградской области. Заявитель пояснил, что у него в собственности есть расположенный на берегу одного из карельских озёр дом, где он отдыхает каждое лето. В начале августа мужчина планировал порыбачить. Лодку, оборудование и снасти он заранее подготовил и оставил у воды. Однако отправиться на промысел ему не удалось: неизвестные похитили мотор. Причинённый ущерб, по словам потерпевшего, составил не менее 40 тыс. рублей. Об этом сообщает МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастны двое местных жителей 33 и 34 лет. Они дали признательные показания и рассказали, что приметили чужую лодку с мотором, когда распивали спиртные напитки на берегу озера. Тогда у приятелей возник преступный умысел. По версии полиции, они забрали устройство, спрятали его в лесу, затем на следующий день вернулись за ним и в дальнейшем сбыли за 5 тыс. рублей. Вырученные деньги они поделили пополам и потратили на покупку алкоголя.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой фигурантам статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Карельские полицейские вернули похищенное гостю республики, сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что на окраине Петрозаводска нашли лодку-долбленку, сделанную по уникальной технологии.