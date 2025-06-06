Двух жительниц Петрозаводска обманули под предлогом замены страхового полиса

Одна из жертв перевела более миллиона рублей.

В Петрозаводске две женщины стали жертвами телефонных аферистов. Преступники действовали по одной и той же схеме. В МВД республики раскрыли ее детали.

Первой пострадала 79-летняя пенсионерка. Ей позвонили и сказали, что нужно поменять полис. Женщина не заподозрила обман, потому что у неё действительно был бумажный документ. Её убедили назвать код из смс, якобы для записи в очередь.

Позже ей перезвонили — на этот раз представились сотрудниками Росфинмониторинга и заявили, что её данные украли, а деньги могут похитить. Чтобы «спасти» сбережения, пенсионерка сняла 1,1 миллиона рублей и перевела их на указанный мошенниками счёт.

Вторая жертва — 33-летняя женщина. Ей также позвонили под предлогом замены полиса и выманили код из смс. Затем аферисты сообщили, что её аккаунт на «Госуслугах» взломали, и для защиты средств нужно перевести их на «безопасный счёт». Женщина сняла 200 тысяч рублей и отдала мошенникам.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела о мошенничестве.