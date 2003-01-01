Двухдневная рабочая неделя ждёт россиян в конце декабря

Следующая рабочая неделя будет одной из самых коротких в 2025 году.

Последняя рабочая неделя 2025 года будет состоять всего из двух дней — 29 и 30 декабря, а затем для россиян наступят одни из самых продолжительных новогодних каникул за последний период, цитирует ТАСС слова члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной.

— 31 декабря у нас уже будет выходной день, потому что отдыхать мы будем за праздничное воскресенье 5 января. А на работу вся страна выйдет 12 января, это понедельник, — сказала она.

Депутат также отметила, что работодатели не имеют права сокращать сотрудникам заработную плату из-за большого количества выходных дней в январе.

Напомним, последний рабочий день уходящего года, 30 декабря, не будет сокращённым.

Согласно утверждённому производственному календарю, следующий сокращённый рабочий день ждёт россиян только перед майскими каникулами — 30 апреля 2026 года, поскольку праздничным 23 февраля и 8 марта будут предшествовать выходные дни.