Двухэтажный дом полностью сгорел в Муезерском районе

Спасатели тушили нежилой деревянный дом в поселке Лендеры Муезерского района.

Сообщение о пожаре в поселке Лендеры поступило от водителя пожарной части-72, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

— Сегодня в 03:10 поступило сообщение о пожаре в доме. На место происшествия выехали две автоцистерны пожарной части-72, также на подъезде находилась еще одна автоцистерна, - говорится в сообщении.

Локализовали пожар в 03:30. Дом был полностью уничтожен огнем.

Пожарные продолжают проливку и окарауливание. Угрозы соседним постройкам не зафиксировано.

Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.