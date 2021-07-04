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Двухэтажный дом полностью сгорел в райцентре Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:40, 05 Июля 2021
фото: Михаил Абрамов/"ЛаденпохьЯ-Навсегда!"

В Лахденпохье пожарные в течение нескольких часов пытались потушить заброшенное деревянное здание.

Пожар вспыхнул в двухэтажной деревяшке на улице Пионерской, 14 вечером в воскресенье, 4 июля. Несмотря работу лахденпохских пожарных, к которым на подмогу приехал расчет из Сортавалы, брошенный дом полностью сгорел.

Местные жители считают, что «заброшку» подожгли.


Галина Миннуллина

«Понятно, что специально подожгли. У нас теперь так решаются проблемы с заброшенными домами», - пишут комментаторы в паблике «ЛахденпохьЯ-Навсегда!».


Галина Миннуллина

«Думали бы головой, когда поджигают, рядом многоквартирный дом, где живут люди», - возмущаются подписчики.

Видео пожара разместили в паблике районной газеты «Вести Приладожья».

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