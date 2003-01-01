Двухэтажный жилой дом горел ночью в карельском поселке

Названа предварительная причина возгорания.

Жилой дом сильно пострадал при пожаре в поселке Кааламо в Сортавальском округе. Об этом сообщил глава районной администрации Сергей Крупин.

Пожар произошел в ночь на 9 сентября. В поселке Кааламо на улице Лесной загорелся двухэтажный жилой дом. Пожар начался около 01:20, информация о возгорании поступила спасателям в 01:24. Как сообщили нашему порталу в МЧС Карелии, локализация возгорания заняла 19 минут. К 02:55 пожар потушили. Полностью подразделения закончили работу около 08:00 — после тушения проводилась проливка.

В тушении участвовали две единицы техники и девять спасателей. Обошлось без пострадавших, но дом значительно пострадал от огня. По предварительной версии, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Точная причина станет известна после проведения экспертизы.