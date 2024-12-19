Двухквартирный дом полыхает в пригороде Петрозаводска

Масштабный пожар начался в Прионежском районе.
В поселке Бесовец, в ТСН «Северные просторы» загорелся двухквартирный жилой дом. Об этом сообщили в МЧС Карелии. Сигнал о пожаре поступил в 16.12 сегодня, 19 декабря.
Специалисты выяснили, что загорелся двухквартирный жилой дом. На момент прибытия пожарных здание горело по всей площади.
Людей в доме нет. Подробности происшествия уточняются.
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