Двухквартирный дом загорелся на окраине Петрозаводска

Пожарные тушили дом в петрозаводском районе Ключевая.

Жилой дом загорелся вчера, 19 июня, на улице Челюскинцев в Петрозаводском районе Ключевая. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Сигнал о пожаре поступил в 20.41. Загорелся дом № 41 по улице Челюскинцев. Ликвидировали огонь 7 человек на 2 единицах техники.

Огонь повредил 8 кв. метров кухни. Как уточнили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, пострадавших в результате пожара в двух квартирном доме не было.