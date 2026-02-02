Двухлетний ребенок пострадал при столкновении двух иномарок в Петрозаводске

На набережной Варкауса в столице Карелии произошло ДТП с участием малолетнего пассажира.
Сегодня, 3 февраля, в 08:47 в районе дома № 25 по набережной Варкауса в Петрозаводске произошло столкновение автомобилей BMW и Renault. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по городу.
— В результате ДТП 27-летняя девушка-водитель и двухлетний пассажир автомобиля BMW получили травмы, назначено лечение, — рассказали в ведомстве.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
