Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Труп мужчины обнаружен в автомобиле в Петрозаводске 1
Сегодня 10:29
Лидера преступной группировки в Карелии отправили за решетку на 19 лет 2
Сегодня 14:34
В чем подозревают Белугу 5
Сегодня 15:15
В Карелии растет число тяжелых пациентов с коронавирусом 10
Сегодня 09:30
Оперштаб Карелии попытался оправдаться за смерть ученого Логинова 27
Сегодня 11:06
В Петрозаводске автомобиль жестко сбил мужчину, выбежавшего на красный свет (ВИДЕО) 2
Сегодня 11:07

Двухлетний ребенок выпал с 13-го этажа и выжил (ВИДЕО)

Новости. Общество
21:30, 25 Ноября 2020
фото: © кадр из видео
Загрузка...

Маленький ребенок выпал из окна 13-го этажа высотного здания в китайском городе Хэфэй и повис на оконной решетке.

Вечером 22 ноября отец оставил спящего двухлетнего мальчика одного в квартире и ушел по делам. Ребенок проснулся и выполз из спальни. Он выпал из окна 13-го этажа и зацепился за проволочную защитную сетку окна этажом ниже. Сосед заметил ребенка, который висел с внешней стороны его балкона, и поспешил на помощь мальчику. На видео спасения обратило внимание издание Fox News, пишет "Лента.Ру".

Мужчина схватил малыша за руки через решетки окна, пока его жена вызывала спасателей.

Пожарные и соседи спасли двухлетнего мальчика, свисавшего с высокого здания в Китае. Спасение было снято на видео. На записи видно, как пожарные срезали решетки и вытащили ребенка.

Получил ли мальчик какие-либо травмы, не сообщается.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
19.11.2020, 11:07
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула
19.11.2020, 18:51
Женщина разбилась в Петрозаводске, упав с 6 этажа

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
Сегодня 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»