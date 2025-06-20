Двухмесячную девочку, которую избила мать, готовят к выписке

О состоянии ребенка рассказали в Минздраве Карелии.

Состояние ребенка удовлетворительное, уточнили «Столице на Онего» в Минздраве Карелии.

«Ребенка готовят к выписке, но точная дата пока неизвестна», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в больницу ребенка доставили 13 июня с сотрясением мозга. Как сообщили в правоохранительных органах, девочку избила мать, будучи пьяной. Возбуждено уголовное дело, расследованием которого уже заинтересовался Следком России.

25-летней женщине избрали меру пресечения. Она пробудет в СИЗО до 13 августа.