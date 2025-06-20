Двухмесячную девочку, которую избила мать, готовят к выписке

О состоянии ребенка рассказали в Минздраве Карелии.
Состояние ребенка удовлетворительное, уточнили «Столице на Онего» в Минздраве Карелии.
«Ребенка готовят к выписке, но точная дата пока неизвестна», — сообщили в ведомстве.
Напомним, в больницу ребенка доставили 13 июня с сотрясением мозга. Как сообщили в правоохранительных органах, девочку избила мать, будучи пьяной. Возбуждено уголовное дело, расследованием которого уже заинтересовался Следком России.
25-летней женщине избрали меру пресечения. Она пробудет в СИЗО до 13 августа.
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