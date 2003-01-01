Двухмесячную малышку, которую избила мама в Петрозаводске, заберут из дома малютки

закрыть

— По сути, мы говорим о новом проекте. Предыдущий проект реализован не будет, нам предлагается реализовать новый проект сортировочного центра с комфортными для нашего региона условиями.

Wildberries идет навстречу требованиям, которые выдвинуло крупнейшему маркетплейсу России правительство Карелии. Окончательное соглашение пока не подписано, но принципиальное согласие сторон уже есть. Это новый, по факту, другой проект, который радикально отличается от предыдущего.

24 июля вице-премьер по экономике Олег Ермолаев рассказал, чем отличается новый проект от старого, как решится кадровый вопрос, а также вопрос с мигрантами, что даст проект Карелии, бизнесу и простым людям.

Читайте подробнее в материале «Столицы на Онего».