Двухмесячную малышку, которую избила мама в Петрозаводске, заберут из дома малютки

У избитой в Петрозаводске малышки нашелся папа.
Мужчина живет в другом регионе. Он готов забрать дочку.
— Он хочет забрать девочку. Для этого необходимо провести несколько процедур. Соответственно, сейчас мы готовим все документы для того, чтобы документы были приведены в порядок. Дальше отец планирует взять декретный отпуск и вместе со своими родителями будет воспитываь дочь, — рассказал «Столице на Онего» Уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев.
По словам Геннадия Сараева, семья отца благополучная. Он надеется, что в ближайшее время ребенок уже будет передан в родную семью, родному человеку. Состояние малышки хорошее. Перед выпиской проведена диагностика, последствий после травмы быть не должно.
Что касается матери ребенка, то омбудсмен находится с ней на связи. Она уже прошла судебно-психиатрическую экспертизу в Петрозаводске амбулаторно. Но сейчас ее направят для повторного обследования в Санкт-Петербург. Родительских прав женщина не лишена. Решение об этом будет принимать суд.
Напомним, инцидент произошел 13 июня вечером в Октябрьском районе. По данным следствия, пьяная мать избила ребенка, потому что ей мешал плач дочери. Утром 14 июня сожитель женщины вызвал скорую помощь. У девочки диагностировали сотрясение головного мозга. Добавим, что девочку поместили в Дом малютки. Ранее девушке продлили арест до 13 сентября.
Расследование уголовного дела находится на особом контроле у прокуратуры Карелии и Следственного комитета России.