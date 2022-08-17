Двум автоледи в Карелии выписали штраф по 3 тысячи рублей за нарушение правил перевозки детей

В Прионежском и Пряжинском районах девушки-водители оштрафованы за то, что неправильно перевозили маленьких детей, сообщили в ГИБДД Карелии.

На дорогах Карелии в 25 ДТП получили травмы 32 ребенка–пассажира легковых автомобилей. Именно поэтому автоинспекторы уделяют особое внимание безопасности юных пассажиров.

Так, в Прионежском районе девушка-водитель автомобиля Ford перевозила 6-летнего ребенка на переднем пассажирском сиденье без автокресла.

В Пряжинском районе девушка-водитель перевозила 8-летнего ребенка на заднем сиденье без использования ремней безопасности.

Нарушители привлечены к административной ответственности. Им предстоит заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.

«Но ни один штраф не сравнится с жизнью и здоровьем вашего ребенка, — предупреждают инспекторы ГИБДД. — Детские удерживающие устройства не являются панацеей от несчастных случаев, и ни один производитель не может гарантировать 100-процентную защиту ребенка в случае ДТП. Однако верно подобранное, правильно установленное в автомобиле и надежно фиксирующее ребенка автокресло значительно повышает уровень детской безопасности».