Двум фермерам из Карелии вручили золотую и серебряную медали

Фермерам Карелии вручили федеральные награды.

Карельских фермеров наградили федеральными наградами, сообщили в Минсельхозе Карелии.

Так, золотую медаль за высокие показатели в производстве и переработке мясной и молочной продукции вручили главе фермерского хозяйства Елизавете Ивановне Шороховой.

Серебряную медаль в номинации «Уникальный Агростартап» получил фермер из Лахденпохского района Сергей Аветисян.



В региональном Министерстве сельского и рыбного хозяйства также напомнили, что на этой неделе делегация Карелии работает на XXV Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2023».