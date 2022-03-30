Двум рыбакам в Карелии грозит лишение свободы за вылов судака сетью

В Кондопожском районе отец с сыном поставили сети на судака и попали под уголовную статью, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции по Кондопожскому району выявили граждан 49 и 25 лет, осуществлявших незаконную добычу рыбы в акватории Онежского озера. Причиненный ущерб превысил 76 тысяч рублей.

Установлено, что в один из мартовских дней местные жители, отец и сын, находились на даче и решили незаконно добыть судака. Они прорубили лед и установили рыболовные сети, которые являются орудием массового истребления рыбы.

Полицейские задержали подозреваемых с поличным и изъяли незаконный улов – 23 экземпляра судака.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Полицейские напоминают любителям рыбалки о том, что незаконная добыча либо вылов водных биологических ресурсов влечет за собой ответственность и предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, а также лишения свободы.