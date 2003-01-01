РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Лекции про лес
Лесозаготовка и лесовосстановление: какие задачи стоят перед арендаторами леса сегодня
19 сентября, 18:00 Статьи
Личное мнение
Эксперт рассказал о последствиях изменений в расчете утильсбора
19 сентября, 16:00 Статьи
Кинотетрис
«Тогда. Сейчас. Потом»: сто лет, и никакого одиночества
19 сентября, 15:44 Статьи
Новости

В Петрозаводске объявлены торги на право заключения договора о КРТ в Октябрьском районе

08:00

Дык Фук стал победителем конкурса «Интервидение» в Москве

00:10

«Очень агрессивная» схватка лосей попала на камеру в заповеднике на границе Карелии

22:45

Беговой праздник «Кросс нации» прошел в Петрозаводске

21:40

Эксперт рассказал о новых уловках мошенников

19:00

Дождливо и тепло будет в Карелии 21 сентября

17:00

Автомобиль вылетел в кювет на востоке Карелии

15:40

Карелия вошла в топ-3 регионов с долей турпотока среди тех, кто интересовался зарубежными странами

14:30

Мужчину вывели из леса в Карелии

13:30

Массовые проверки пройдут на дорогах Петрозаводска

12:40

В Петрозаводске разыскивают подозреваемых в краже ювелирных изделий

12:00

Летевшие из Карелии истребители обвинили во вторжении в страну НАТО

11:00

Автомобили разбились в ночной аварии в Петрозаводске

10:20

Дом вспыхнул недалеко от Петрозаводска

09:40

Рецидивистка в Петрозаводске раздала знакомым ворованную одежду

09:00

Мужчина перебежал через границу из Карелии в Финляндию

08:00

Два города в Карелии вошли в топ популярных направлений для отдыха на реках и озёрах

07:30

В ЕС отказались включать запрет на выдачу Шенгена в новый пакет антироссийских санкций

00:10
Дык Фук стал победителем конкурса «Интервидение» в Москве
Сегодня 00:10 Культура
Поделиться

Российский представитель снялся с конкурса.

фото: Официальный сайт конкурса "Интервидение"

Певец Дык Фук из Вьетнама стал победителем международного музыкального конкурса «Интервидение», проведение которого вечером 20 сентября транслировалось на Первом канале.

Победитель исполнил песню «Phu Dong Thien Vuong», набрав 422 балла по итогам голосования международного жюри.

Помимо него, в число призеров вошли певец из Киргизии (второе место) и представитель Катара (третье место).

Второе место занял представитель Киргизии, замкнул тройку лидеров артист из Катара.

Всего в финале конкурса, проходившего в Москве, выступали представители 23 стран. Участница из США не смогла выступить из-за, по ее словам, давления со стороны правительства Австралии, гражданкой которой она является.

Представитель России Ярослав Дронов (SHAMAN) отказался от оценок в конкурсе, объяснив такой шаг «законом гостеприимства».

 

Обсудить (0) в ленту
Владимир Путин одобрил предложение партии «Новые люди» привлекать ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией
19 сентября, 13:55 Политика
Беговой праздник «Кросс нации» прошел в Петрозаводске
20 сентября, 21:40 Спорт
Мужчина перебежал через границу из Карелии в Финляндию
20 сентября, 08:00 Происшествия
Эксперт прокомментировал возможные последствия новых правил утильсбора
19 сентября, 16:25 Экономика
Фестиваль плохого кино Карелии представит 15 фильмов местных авторов
19 сентября, 14:45 Культура
Олег Ермолаев
вице-премьер Карелии по экономике
Наша стратегия — ежегодный рост объема инвестиций на 5 млрд рублей
Об рекордных инвестициях в карельскую экономику и дальнейших планах.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение