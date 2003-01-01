Дык Фук стал победителем конкурса «Интервидение» в Москве

Российский представитель снялся с конкурса.

Певец Дык Фук из Вьетнама стал победителем международного музыкального конкурса «Интервидение», проведение которого вечером 20 сентября транслировалось на Первом канале.

Победитель исполнил песню «Phu Dong Thien Vuong», набрав 422 балла по итогам голосования международного жюри.

Помимо него, в число призеров вошли певец из Киргизии (второе место) и представитель Катара (третье место).

Всего в финале конкурса, проходившего в Москве, выступали представители 23 стран. Участница из США не смогла выступить из-за, по ее словам, давления со стороны правительства Австралии, гражданкой которой она является.

Представитель России Ярослав Дронов (SHAMAN) отказался от оценок в конкурсе, объяснив такой шаг «законом гостеприимства».