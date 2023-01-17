Дым из урны выгнал всех посетителей торгового центра Петрозаводска на улицу (ФОТО)

Сегодня днем были эвакуированы посетители торгового центра «Макси».

Как стало известно «Столице на Онего», сегодня днем, 23 января в 13.30, из торгового центра «Макси», расположенного на проспекте Ленина в Петрозаводске, были эвакуированы все посетители.

Причиной эвакуации стала сработка пожарной сигнализации: задымилась урна на крытой парковке торгового центра.

В МЧС Карелии сообщили, что к ним вызов о происшествии не поступал: видимо, устранили задымление самостоятельно.

На данный момент торговый центр работает в штатном режиме.