Дым клубами валил из-под крыши горящего жилого дома в одной из деревень на юге Карелии

Одиннадцать огнеборцев тушили пожар в жилом доме в Олонецком районе.
О происшествии сообщили в отряде противопожарной службы Олонецкого района.
Пожар произошел утром во вторник, 7 ноября, в деревне Юргелица Олонецкого района.
Как рассказали в отряде противопожарной службы района, в 10.06 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что в деревне Юргелица горит жилой дом.
Для ликвидации пожара привлекались 11 человек личного состава ПЧ-35 Олонца на двух пожарных машинах «Урал».
Погибших и травмированных нет, сообщили огнеборцы.
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