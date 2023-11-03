Дым клубами валил из-под крыши горящего жилого дома в одной из деревень на юге Карелии

Одиннадцать огнеборцев тушили пожар в жилом доме в Олонецком районе.

О происшествии сообщили в отряде противопожарной службы Олонецкого района.

Пожар произошел утром во вторник, 7 ноября, в деревне Юргелица Олонецкого района.

Как рассказали в отряде противопожарной службы района, в 10.06 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что в деревне Юргелица горит жилой дом.

Для ликвидации пожара привлекались 11 человек личного состава ПЧ-35 Олонца на двух пожарных машинах «Урал».

Погибших и травмированных нет, сообщили огнеборцы.