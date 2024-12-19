Дым повалил из жилого дома в центре Петрозаводска

Очевидцы опубликовали видео в соцсети.

Что-то задымилось на улице Кирова в Петрозаводске. Очевидцы опубликовали видео в телеграм-канале «Подписаться на Вкратце | Петрозаводск | Карелия».

Мы будем следить за развитием событий.