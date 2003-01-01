«Дым сигарет с ментолом» прозвучит в Петрозаводске

Группа «Нэнси» начала свою деятельность в 1992 году в Донецке. Ее основал музыкант, продюсер и автор песен Анатолий Бондаренко. В России продвижением занималась знаменитая московская студия «Союз». Альбом получил название «Дым сигарет с ментолом». А заглавная песня принесла группе популярность и была включена во многие музыкальные сборники, которые выходили большими тиражами.

В 1990-е годы эту группу знали все. А ее хиты «Дым сигарет с ментолом», который сейчас с радостью запретил бы Роскомнадзор, «Чистый лист», «Черный кадиллак», «Ива», «Отель» звучали из каждого утюга. За 33 года своего существования группа записала более 20 альбомов. Коллектив выпускает и новые композиции, которые тоже прозвучат на грядущем выступлении (16+) 8 октября.

Закрытие старых мусорных свалок могут отложить на два года

Петрозаводчанина накажут за попытку украсть у курьера велосипед и сумку с едой

Маткапитал за двоих детей в России достигнет более 970 тысяч рублей

Три жителя Карелии за два месяца заработали на сборе ягод более миллиона рублей каждый

В Петрозаводске за два дня 15 водителей отстранили от управления автомобилем

Фотограф из Карелии Арина Степенная переехала в Москву и сняла на прощание северное сияние

С подрядчиком, который выиграл конкурс на строительствл ФОКа в Олонце, разорвали контракт

Средний размер платежа по ипотеке в Карелии в 2025 году достиг 68,5 тысяч рублей

Ход строительства центра с детским садом и абулаторией в Приладожье оценили в Госжилнадзоре Карелии

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.