«Дым сигарет с ментолом» прозвучит в Петрозаводске

Легендарная группа «Нэнси» приезжает в Петрозаводск.
В 1990-е годы эту группу знали все. А ее хиты «Дым сигарет с ментолом», который сейчас с радостью запретил бы Роскомнадзор, «Чистый лист», «Черный кадиллак», «Ива», «Отель» звучали из каждого утюга. За 33 года своего существования группа записала более 20 альбомов. Коллектив выпускает и новые композиции, которые тоже прозвучат на грядущем выступлении (16+) 8 октября.
Группа «Нэнси» начала свою деятельность в 1992 году в Донецке. Ее основал музыкант, продюсер и автор песен Анатолий Бондаренко. В России продвижением занималась знаменитая московская студия «Союз». Альбом получил название «Дым сигарет с ментолом». А заглавная песня принесла группе популярность и была включена во многие музыкальные сборники, которые выходили большими тиражами.
Уже завтра, 1 октября, в Петрозводске выступит Александр Малинин.