Дымящий вагончик-шашлычка сильно возмутил жительницу Петрозаводска

Жительница Петрозаводска сфотографировала вагончик с дымящейся трубой на центральной улице крупного района.
Фотографии вагончика, сильно возмутившего петрозаводчанку, появились в паблике «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка».
«Ну это уже ни в какие рамки не лезет!» — написала жительница Кукковки.
«Рядом с Ритмом открыли шашлычку в вагончике. Дым дымовища из самодельной трубы», — возмутилась горожанка.
«А что, мы же за воздух не платим ПОКА, можно творить, что хочу!» — написала пользовательница сети.
Скамейки там теперь пригодятся, сделала вывод женщина.
«Там все удобно расположено. Зашел в сбербанк, по пути в пивнушку, затем можно и в Табак заскочить. Осталось только из соседнего вагончика баньку сделать!» — предположила жительница Петрозаводска дальнейшее развитие местной инфраструктуры.
«Уму непостижимо!» — заключила автор поста.
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