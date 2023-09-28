Дымящий вагончик-шашлычка сильно возмутил жительницу Петрозаводска

Жительница Петрозаводска сфотографировала вагончик с дымящейся трубой на центральной улице крупного района.

Фотографии вагончика, сильно возмутившего петрозаводчанку, появились в паблике «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка».

«Ну это уже ни в какие рамки не лезет!» — написала жительница Кукковки.

«Рядом с Ритмом открыли шашлычку в вагончике. Дым дымовища из самодельной трубы», — возмутилась горожанка.

«А что, мы же за воздух не платим ПОКА, можно творить, что хочу!» — написала пользовательница сети.

Скамейки там теперь пригодятся, сделала вывод женщина.

«Там все удобно расположено. Зашел в сбербанк, по пути в пивнушку, затем можно и в Табак заскочить. Осталось только из соседнего вагончика баньку сделать!» — предположила жительница Петрозаводска дальнейшее развитие местной инфраструктуры.

«Уму непостижимо!» — заключила автор поста.