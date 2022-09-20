Дыра в асфальте пугает жителей Зареки в Петрозаводске

На улице Коммунистов в асфальте образовалась дыра, в которую бояться провалиться прохожие.

Как сообщается в паблике «Подслушано в Петрозаводске», на улице Коммунистов, напротив дома №37, образовалась дыра в асфальте. Никто еще ноги не переломал. Думаю, это неизбежно, особенно в темное время суток», - сообщает горожанин в соцсети.