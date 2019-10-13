Дышать над картошкой – вредно: эксперты назвали 5 опасных для здоровья народных средств

Не все народные методы лечения заболеваний на самом деле эффективны и полезны, есть среди них по-настоящему опасные.

Народные методы лечения того или иного заболевания известны едва ли не каждому россиянину. Это проверенные временем средства, которыми пользовались наши мамы и бабушки. Эксперты портала "Здоровье Mail.ru" считают, что как минимум 5 из них на пользу не пойдут и принесут только вред.

Опасным специалисты считают метод лечения простуды картошкой - больному надо держать голову под полотенцем и дышать над паром. Однако такое средство может вылиться в бронхо- или ларингоспазм, ожоги дыхательных путей или слизистых рта, носа или глаз.

Нельзя смазывать обожженную кожу маслом или мочой, хотя средство это распространено в народе. Масло перекрывает доступ кислорода к тканям на месте ожога, а моча вообще может инфицировать кожу.

Уринотерапию официальная медицина считает лженаукой и не советует практиковать ее. В данный момент нет ни одного официального доказательства того, что лечение мочой помогло избавиться от какого-то конкретного заболевания. Ученые напоминают, что через урину организм выводит продукты распада, токсины и ненужный биоматериал. Пить ее опасно для ЖКТ.

Не рекомендуют специалисты пить соду, когда докучает изжога. Средство реально помогает, поскольку вещество нейтрализует в желудке кислоту, но ненадолго. После соды уровень кислоты в желудке снижается, а потом она вырабатывается в еще большем количестве. Изжога, соответственно, снова появляется.

Травяные чаи для похудения не могут быть достойной альтернативой спорту и правильному питанию, пишет портал Вечерний курьер.