«Дышим музыкой»: карельская филармония празднует 84 день рождения

В воскресенье, 15 января, карельской филармонии исполняется 84 года.

Карельской филармонии исполняется 84 года. В праздничный день в крупнейшей концертной организации республики пройдут мастер-классы, концерты, открытые репетиции и прослушивания.



Праздничные мероприятия начались в 10.00 концертом «Волшебный чемоданчик» для детей. В 13.00 солистка филармонии Валентина Каменская проведет для всех желающих мастер-класс «Дышим музыкой».



Продолжит программу мини-концерт квартета русских народных инструментов, который начнется в 13.30. Четверка музыкантов обещает исполнить один из номеров программы вместе с собравшейся публикой, которой будет отведена роль ритм-секции.



«Трещотка, треугольник, маракасы, хлопушка – все это будет отдано в руки талантливых слушателей, которые на несколько минут превратятся в исполнителей», - говорится в пресс-релизе филармонии.



В 14.00 гости праздника смогут принять участие в открытой репетиции любительского хора филармонии. Для всех, кто присутствовал на репетиции, будет организовано прослушивание.



«Концертмейстер и профессиональный вокалист определят тембр вашего голоса, выдадут специальный филармонический сертификат, в котором будет написано: «Сопрано», «Тенор», «Баритон» и т.д. Все желающие смогут, не отходя от рояля, пройти кастинг и стать участником любительского хора», - сказано в сообщении.



Завершится празднование дня рождения филармонии большим концертом симфонического оркестра под управлением Алексея Ньяги и солиста Мирослава Култышева. В их исполнении прозвучит концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига. Со сцены также прозвучат увертюра к юмористической опере «Маскарад» датского композитора Карла Нильсена и пятая симфония Яна Сибелиуса.



Отметим, 84 года назад председатель Совета народных комиссаров Карельской АССР товарищ Соляков подписал постановление №41 «Об открытии Карельской государственной филармонии». Сегодня симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов «Онего», мужской камерный хор, квартет русских народных инструментов, солисты филармонии много гастролируют, участвуют в музыкальных проектах и фестивалях.