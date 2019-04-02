Джастин Бибер пошутил над поклонниками

Пост в инстаграме певца оказался первоапрельским розыгрышем, в который поверила даже мама Бибера.

Первого апреля, в "День дурака", в инстаграм-аккаунте Джастина Бибера появились посты с сонограммой плода и фотографией жены певца, модели Хейли Болдуин, в окружении "врачей", пишет "Узнай все".

Фанаты кинулись поздравлять будущих родителей, а посты собрали больше 10 миллионов лайков. При этом следом за сонограммой Бибер разместил вторую фотографию, подписав ее словами: "На случай, если вы подумали, что это первоапрельская шутка".

Второго апреля инстаграм звезды обновился, и пользователи увидели сонограмму, на которой вместо плода был изображен щенок. Пост сопровождался подписью: "Боже, постойте, это же… Первоапрельская шутка".

Uznayvse.ru отмечает, что розыгрыши с беременностью от звезд происходят практически каждый год. Например, в 2013-м году так в твиттере пошутила Линдси Лохан.

Сам же Бибер – мастер розыгрыша. Однажды он написал в том же твиттере: "Сегодня буду отвечать на вопросы фанатов. Звоните", и оставил номер телефона издания TMZ, телефонная линия которого была, в итоге, перегружена весь день. Так певец отомстил порталу за сплетни о себе.