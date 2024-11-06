Джинсовая сказка о Карелии: в Петрозаводске открылась новая выставка

Выставка «Сады старухи Лоухи» будет открыта в Петрозаводске до 20 декабря 2024 года.

В группе художественной галереи «Дом Куклы» имени Татьяны Калининой рассказали о новой выставке «Сады старухи Лоухи». С 5 ноября по 20 декабря жители и гости города смогут погрузиться в волшебный мир карельского эпоса, созданный талантливыми петрозаводчанками Анной Тиллес и Анжеллой Чайкой.

Как сообщается, выставка представляет собой необычное сочетание декоративных панно из джинсовой ткани и авторских кукол. Анна Тиллес создала удивительные сады, вдохновленные образом старухи Лоухи из карело-финского эпоса «Калевала». А Анжелла Чайка воплотила в своих работах новое видение этого легендарного персонажа.

«Сказка живёт только тогда, когда есть люди, которые её рассказывают. Рассказывают ярко, вдохновенно, увлечённо, оживляя волшебные миры и возрождая древних героев», — написали в группе художественной галереи.