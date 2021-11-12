Джинсы с цепями: в Олонецком районе Карелии пропала девочка-подросток

Оксана 2003 года рождения пропала в Олонецком районе 16 ноября, сообщает МВД Карелии.
Оксана 16 ноября покинула место жительства и до настоящего момента её местонахождение неизвестно.
Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые средней длины.
Была одета: черные джинсы с цепями, черные кроссовки, черная толстовка с капюшоном и белая блестящая куртка. При себе имела черный рюкзак.
Может находиться в Кондопожском и Олонецком районах.
Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам: 8 81436 414 18, 8 911 661 93 58.
Ранее сообщалось, что 11 ноября в поселке Рыпушкалица тоже Олонецкого района ушла из дома 83-летняя бабушка в красном полупальто. До сегодняшнего дня ее местонахождение неизвестно.
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