Джинсы с цепями: в Олонецком районе Карелии пропала девочка-подросток

Оксана 2003 года рождения пропала в Олонецком районе 16 ноября, сообщает МВД Карелии.

Оксана 16 ноября покинула место жительства и до настоящего момента её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые средней длины.

Была одета: черные джинсы с цепями, черные кроссовки, черная толстовка с капюшоном и белая блестящая куртка. При себе имела черный рюкзак.

Может находиться в Кондопожском и Олонецком районах.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам: 8 81436 414 18, 8 911 661 93 58.

Ранее сообщалось, что 11 ноября в поселке Рыпушкалица тоже Олонецкого района ушла из дома 83-летняя бабушка в красном полупальто. До сегодняшнего дня ее местонахождение неизвестно.