Джип сбил 10-летнего ребенка на дороге в Петрозаводске

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Школьник попал под колеса автомобиля на улице Анохина, сообщает УГИБДД по Карелии.
В понедельник в 17.50 в Петрозаводске в районе дома №37А по улице Анохина 46-летняя женщина на Lexus NX сбила 10-летнего мальчика, который вышел из-за стоящего транспортного средства и стал переходить проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
В ДТП ребенок получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.
По факту ДТП проводится проверка.
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