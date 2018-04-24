Джип сбил 10-летнего ребенка на дороге в Петрозаводске

Школьник попал под колеса автомобиля на улице Анохина, сообщает УГИБДД по Карелии.

В понедельник в 17.50 в Петрозаводске в районе дома №37А по улице Анохина 46-летняя женщина на Lexus NX сбила 10-летнего мальчика, который вышел из-за стоящего транспортного средства и стал переходить проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В ДТП ребенок получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.