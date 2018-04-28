Джип сбил семилетнего мальчика на трассе в Карелии

В пятницу в Пряжинском районе кроссовер сбил выбежавшего на дорогу ребенка, сообщает УГИБДД по Карелии.

Вечером в Пряжинском районе на 88 км автодороги Петрозаводск-Суоярви 26-летняя водитель Toyota RAV4 сбила внезапно вышедшего на дорогу семилетнего мальчика.

После выполнения резкого маневра автомобиль съехал в кювет, задев ребенка.

Пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.