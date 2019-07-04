Джиперы соберутся в Международную экспедицию, чтобы проехать Карелию "насквозь"

Участники уникального трофи-рейда за две недели проедут маршрут в 3 тысячи километров через всю Карелию - от берегов Ладожского озера до Кольского полуострова в Мурманской области.

"Пять лет назад состоялась первая транскарельская трофи-экспедиция, тогда для участия в ней заявилось порядка 40 экипажей. Прошло пять лет – и этот уникальный маршрут так никто и не преодолел. И мы решили снова повторить наше путешествие, но уже на более высоком уровне. В этом году экспедиция стала международной. С нами поедут путешественники из Финляндии, Литвы, Белоруссии, Украины. Мы за то, чтобы туризм объединял людей из разных стран, чтобы они обменивались опытом. В свою очередь готовы поделиться своим – так как развитием автотуризма занимаемся еще с 2002 года. Это легендарный тур "Карелия трофи", и джип-туры по Карелии и Кольскому полуострову. В этом году мы пересечем Карелию с юга на север вплоть до Кольского полуострова в Мурманской области, а стартуем от берегов Ладожского озера", - рассказал организатор трофи-рейда Денис Кузнецов.

Экспедиция продлится с 3 по 17 августа (18 числа участники отправятся в обратный путь), во время которой экипажи внедорожных автомобилей преодолеют почти 3 тысячи километров лесных трасс и бродов, побывают в национальных парках, увидят старинные карельские деревни и удивительные пейзажи северного региона России. Маршрут проложен таким образом, что автомобили практически не будут выезжать на региональные или федеральные дороги. При это он проложен в двух вариантах: для подготовленных джипов и стандартных полноприводных автомобилей. По какой трассе ехать – выбирает участник.

"Этот маршрут разрабатывался несколько лет: тщательнейшая подготовка и согласование маршрута. Мы не нарушаем экологию региона, вся экспедиция проходит по правилам природоохранного законодательства, - продолжает Кузнецов. – По моему мнению, такие путешествия помогают развивать туризм в Карелии, привлекать к ней больше внимания в этом плане".

К 3 июля заявки на участие в экспедиции подал 31 экипаж из Карелии, Москвы и Санкт-Петербурга, из Московской, Ленинградской, Мурманской, Саратовской областей, а также из Финляндии, Литвы, Белоруссии и Украины.

Заявки на участие принимаются вплоть до 3 августа.

Старт экспедиции назначен на 3 августа с 10.00 до 12.00 в устье реки Тулокса Олонецкого района.

Финиш 17 августа на Кольском полуострове на Умбозерском перевале.

О первой транскарельской экспедиции можно прочитать здесь, а о путешествии по мистическим местам Карелии – здесь.