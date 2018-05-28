Джонни Депп раскрыл причину популярности русских девушек

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Актер и музыкант Джонни Депп во время визита в Москву рассказал журналистам, что ему нравится в русских девушках.
Артист долгое время подбирал слова и застенчиво улыбался, после чего отметил, что русские женщины выделяются "красивыми славянскими формами лица" и "тысячами и тысячами лет культуры в глазах". "Сильное притяжение за глазами у этих прекрасных и чудесных [девушек]", — сказал он.
"У тебя явно есть возможность тут осесть, чувак", — заметил Деппу гитарист Aerosmith Джо Перри, который также давал интервью журналистам.
Депп, Перри и певец Элис Купер приехали в Москву в рамках турне их группы Hollywood Vampires. Коллектив основан в 2015 году, передает "Лента.ру".
звезды, артисты, популярность
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