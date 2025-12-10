Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты»

Мистический роман Михаила Булгакова о конфликте художника и власти, человеческих судьбах, удерживаемых руками реже бога и чаще — сатаны, а также о любви и жертвенности популярен во всем мире. Есть несколько экранизаций книги. Напомним , последнюю российскую киноверсию снял Михаил Локшин. Он же вместе с Романом Кантором написал сценарий. В ролях: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Аугуст Диль, Юрий Колокольников, Алексей Розин, Марат Башаров, Данил Стеклов, Евгений Князев.

Съемки запланированы на 2026 год. Сюжет картины будет строиться на трех переплетающихся линиях: визит дьявола (Воланда) и его свиты в Москву 1930-х годов, история Понтия Пилата в древнем Иерусалиме и трагическая любовь Мастера и Маргариты. Продюсеры описывают будущий фильм как «фантастическую, сатирическую историю о любви, художественной свободе и вечной битве добра со злом», отмечая вневременную актуальность романа.

Фильм будет производиться собственной компанией Деппа IN.2 Film совместно с продюсерами Светланой Дали и Грейс Ло, которые работали с актером над его предыдущими картинами «Жанна дю Барри» и «Моди». Режиссер на проект пока не назначен. Продюсеры заявили, что обладают эксклюзивными правами на экранизацию, что подтверждается их судебным спором с продакшном Luminosity Pictures по поводу недавней успешной русскоязычной версии фильма, которая не вышла в США и Великобритании, напоминает РБК.

По информации издания, звезда «Пиратов Карибского моря» также сыграет одну из главных ролей в будущем проекте.

