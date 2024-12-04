Джуд Лоу и Николас Холт в новой кинокартине бросают «снаряд» в огород Трампа

На широкие экраны вышел драматический триллер «Безмолвное братство».
В российский кинопрокат 5 декабря вышел драматический триллер «Безмолвное братство» Джастина Курзеля.
Это кинолента о тех временах, когда не знали политкорректности, не выбирали выражений и не заботились о чужих эмоциях.
Фильм о восьмидесятых с точки зрения восьмидесятых — как технологически, так и идеологически. Кроме того, его можно назвать мощным снарядом в огород Дональда Трампа. Подробнее рассказываем в нашем материале.
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