Джуд Лоу и Николас Холт в новой кинокартине бросают «снаряд» в огород Трампа

На широкие экраны вышел драматический триллер «Безмолвное братство».

В российский кинопрокат 5 декабря вышел драматический триллер «Безмолвное братство» Джастина Курзеля.

Это кинолента о тех временах, когда не знали политкорректности, не выбирали выражений и не заботились о чужих эмоциях.

Фильм о восьмидесятых с точки зрения восьмидесятых — как технологически, так и идеологически. Кроме того, его можно назвать мощным снарядом в огород Дональда Трампа. Подробнее рассказываем в нашем материале.