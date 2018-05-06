09:59, 06 Мая 2018
Дзюдоист из Петрозаводска получил бронзу на всероссийских соревнованиях "Кубок Арктики"
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Спортсмен карельского спортклуба "Апрель 2000" Егор Митягин занял третье место на всероссийских соревнованиях по дзюдо "Кубок Арктики".
Во дворце спорта "Атлет" города Апатиты Мурманской области 5 мая прошли всероссийские соревнования "Кубок Арктики" в рамках VI Летней Спартакиады молодежи России этап СЗФО и Санкт-Петербурга.
По итогам схваток дзюдоист из спортклуба "Апрель 2000" Егор Митягин (тренер Леонид Лукьянов) в упорной борьбе занял третье место в весовой категории до 60 кг.
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