Дзюдоист из Петрозаводска получил бронзу на всероссийских соревнованиях "Кубок Арктики"

Спортсмен карельского спортклуба "Апрель 2000" Егор Митягин занял третье место на всероссийских соревнованиях по дзюдо "Кубок Арктики".

Во дворце спорта "Атлет" города Апатиты Мурманской области 5 мая прошли всероссийские соревнования "Кубок Арктики" в рамках VI Летней Спартакиады молодежи России этап СЗФО и Санкт-Петербурга.

По итогам схваток дзюдоист из спортклуба "Апрель 2000" Егор Митягин (тренер Леонид Лукьянов) в упорной борьбе занял третье место в весовой категории до 60 кг.