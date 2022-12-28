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Дзюдоист из Петрозаводска стал вторым на турнире памяти офицера затонувшей подлодки «Курск»

Новости. Спорт
12:52, 29 Декабря 2022
фото: мэрия Петрозаводска

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В Мурманской области прошли соревнования по дзюдо, посвященные памяти капитан-лейтенанта Бориса Гелетина, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Североморске состоялись региональные соревнования по дзюдо среди мужчин, посвященные памяти капитан-лейтенанта Бориса Гелетина.

Золотую медаль в весовой категории 60 килограммов выиграл Кристиан Андронаки из поселка Пиндуши Медвежьегорского района. Обладателем бронзовой награды в весе 73 килограмма стал воспитанник петрозаводской СШОР № 5 Игорь Ишутин.

Кристиана Андронаки тренирует Владимир Крутник, тренер Игоря Ишутина – Григорий Гордейко.

В Североморск съехались спортсмены из разных регионов страны. Федерация дзюдо Мурманской области посвятила турнир памяти земляка, который погиб на АПРК К-141 «Курск». Вместе с экипажем капитан-лейтенант занимался дзюдо в Североморске.

Борис Гелетин был командиром стартовой группы БЧ-2. 

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