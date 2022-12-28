Дзюдоист из Петрозаводска стал вторым на турнире памяти офицера затонувшей подлодки «Курск»

В Мурманской области прошли соревнования по дзюдо, посвященные памяти капитан-лейтенанта Бориса Гелетина, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Североморске состоялись региональные соревнования по дзюдо среди мужчин, посвященные памяти капитан-лейтенанта Бориса Гелетина.



Золотую медаль в весовой категории 60 килограммов выиграл Кристиан Андронаки из поселка Пиндуши Медвежьегорского района. Обладателем бронзовой награды в весе 73 килограмма стал воспитанник петрозаводской СШОР № 5 Игорь Ишутин.



Кристиана Андронаки тренирует Владимир Крутник, тренер Игоря Ишутина – Григорий Гордейко.



В Североморск съехались спортсмены из разных регионов страны. Федерация дзюдо Мурманской области посвятила турнир памяти земляка, который погиб на АПРК К-141 «Курск». Вместе с экипажем капитан-лейтенант занимался дзюдо в Североморске.



Борис Гелетин был командиром стартовой группы БЧ-2.