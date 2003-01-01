Дзюдоисты из Карелии завоевали золото и серебро на первенстве Северо-Запада

Дзюдоисты Карелии вошли в число сильнейших на межрегиональных соревнованиях.

С 4 по 7 сентября в Великом Новгороде проходило первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Спортсмены из Карелии показали отличные результаты и завоевали две медали. Об этом сообщили в центре спортивной подготовки.

В весовой категории до 81 кг золотую медаль завоевал Арсений Колотов.

— Настоящей сенсацией второго дня стало выступление Арсения Колотова. Он не оставил соперникам шансов и уверенно взял золото, став победителем первенства СЗФО! — рассказали в Центре.

Среди девушек в весовой категории до 48 кг серебро взяла Марьяна Крутник из Медвежьегорской спортивной школы. Кроме медали, Марьяна выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Оба спортсмена получили право участвовать в первенстве России по дзюдо, которое пройдет с 21 по 27 октября в Тюмени.

Напомним, ранее сообщалось, что спортсмены из Петрозаводска завоевали 32 медали на спартакиаде в Вологде.