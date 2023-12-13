Дзюдоисты Петрозаводска завоевали медали открытого турнира в Петербурге

Награды завоевали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №5.

В Санкт-Петербурге прошел открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2009-2018 годов рождения.



На соревнованиях награды завоевали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №5 Петрозаводска. Спортсменов подготовил тренер Григорий Гордейко.



Победителем турнира стал Иван Гордейко, а серебряным призером – Владимир Васичев, рассказали в городской администрации.



Третьи места заняли Дмитрий Черкасов, Леон Кусков, Александр Гриб, Радим Петраков, Иван Ткаченко, а также Иван Гриб, выступивший в двух весовых категориях.