«Еда в ИК»: среди заключенных Карелии вновь выберут лучшего повара

В республиканских колониях проходит конкурс профессионального мастерства «Еда в ИК».

Как рассказали в УФСИН Карелии, сейчас в пенитенциарных учреждениях республики проходят отборочные этапы.



Например, в республиканской больнице № 2 Медвежьегорска в соревновании участвуют четверо мужчин. Каждый должен приготовить оливье, борщ, а также блюдо на выбор.



На выполнение всех заданий давалось 90 минут. Жюри единогласно признали лучшим осужденного

Олега З. Он представит больницу в финале конкурса.



За победу вместе с ним будет бороться Евгений Б., отбывающий наказание в исправительной колонии № 9 Петрозаводска. Мужчина лидировал в первом туре, приготовив стейк из говяжьей вырезки с брусничным соусом, гарниром к которому он сделал рис по-тайски.



В региональном УФСИН напомнили, что осужденные могут выучиться на повара в образовательных учреждениях № 30 и № 31. Сейчас эту профессию осваивают 20 человек. Всего в этом учебном году свидетельство об образовании по указанной специальности получат более 50 человек.



Финал конкурса «Еда в ИК» пройдет в ноябре.







