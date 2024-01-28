ЕДДС Петрозаводска будет временно принимать заявки по мобильным телефонам

Неудобства связаны с переездом учреждения.
Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска временно будут принимать заявки по мобильным телефонам. Так, с 09:00 30 января по 13:00 31 января многоканальный номер 051 станет недоступным. Неудобства связаны с переездом учреждения.Обращения будут принимать по мобильным телефонам:
89210178031;
89210177034;
89210176100.
Кроме того, действует группа ЕДДС Петрозаводска, в которой ежедневно публикуется оперативная информация об аварийных ситуациях.
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