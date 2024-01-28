ЕДДС Петрозаводска будет временно принимать заявки по мобильным телефонам

Неудобства связаны с переездом учреждения.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска временно будут принимать заявки по мобильным телефонам. Так, с 09:00 30 января по 13:00 31 января многоканальный номер 051 станет недоступным. Неудобства связаны с переездом учреждения.Обращения будут принимать по мобильным телефонам:

89210178031;

89210177034;

89210176100.

Кроме того, действует группа ЕДДС Петрозаводска, в которой ежедневно публикуется оперативная информация об аварийных ситуациях.